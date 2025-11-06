PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrüger erbeuten mehrere Tausend Euro - Polizei warnt vor falschen Amtspersonen

Greiz (ots)

Weida. Am Mittwochabend (05.11.2025) erhielt ein 75-jähriger Mann aus dem Weidaer Ortsteil Steinsdorf gegen 19:30 Uhr einen Anruf eines bislang unbekannten Mannes. Der Anrufer suggerierte im Rahmen des Telefonates, im Besitz vertraulicher Informationen über die finanziellen Verhältnisse des Angerufenen zu sein und forderte ihn auf, vorhandenes Bargeld für angebliche polizeiliche Überprüfungen bereitzulegen. Am folgenden Morgen (06.11.2025) gegen 09:00 Uhr erschien eine unbekannte männliche Person an der Wohnanschrift des Seniors. Unter einem Vorwand ließ der Geschädigte den Mann in die Wohnung. Während der vermeintliche Helfer angab, das Bargeld fotografieren zu müssen, entfernte er sich unbemerkt mit mehreren Tausend Euro. Ein weiterer Anruf des mutmaßlichen Täters erfolgte wenig später. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt eindringlich vor Betrugsversuchen durch falsche Amtspersonen. Echte Polizeibeamte fordern am Telefon niemals dazu auf, Bargeld oder Wertsachen zu übergeben oder bereit zu halten. Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen von angeblichen Ermittlungen die Rede ist. Legen Sie auf, rufen Sie die Polizei oder sprechen Sie mit älteren Angehörigen und Nachbarn über diese Betrugsmasche. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:53

    LPI-G: Diebstahl mit hohem Beuteschade - die Polizei bittet um Mithilfe

    Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz. Im Zeitraum vom 02.11.2025, 18:00 Uhr bis 03.11.2025, 09:30 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf die Wiese am Fischteich in der Straße "Am Weiderdamm" in Harth-Pöllnitz. Von dort entwendeten bislang Unbekannte verschiedene Arbeits- und Transportmittel sowie eine größere Menge Fisch, sodass ein geschätzter Beuteschaden im ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:57

    LPI-G: Unfall mit verletzter Person

    Greiz (ots) - Weida. Am 05.11.2025 gegen 09:30 Uhr kam es in Weida zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 72-jährigen PKW Fahrerin und einer 52-jährigen PKW Fahrerin. Die 72-jährige wollte dabei von der B175 auf die B92 auffahren und übersah den vorfahrtsberechtigten PKW der 52-jährigen. Bei dem Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin, so dass sie in ein Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:56

    LPI-G: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 05.11.2025 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenburger Land gegen 18:45 Uhr einen 57-Jährigen Fahrer eines Transporters in der Zschernitzscher Straße. Hierbei wurde im Rahmen eines freiwilligen Atemalkoholtests bekannt, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug bewegte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei leitete ein entsprechendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren