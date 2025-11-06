PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl mit hohem Beuteschade - die Polizei bittet um Mithilfe

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Im Zeitraum vom 02.11.2025, 18:00 Uhr bis 03.11.2025, 09:30 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf die Wiese am Fischteich in der Straße "Am Weiderdamm" in Harth-Pöllnitz. Von dort entwendeten bislang Unbekannte verschiedene Arbeits- und Transportmittel sowie eine größere Menge Fisch, sodass ein geschätzter Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich entstand. Anschließend flüchteten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Fahrzeug Richtung Niederpöllnitz. Die Ermittlungen halten derzeit noch an. Zudem bittet die Polizei Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0285661/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

