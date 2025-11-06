LPI-G: Graffitischmierereien
Altenburg (ots)
Altenburg. Im Zeitraum von 04.11.2025 bis 05.11.2025 beschmierte ein bislang unbekannter Täter auf dem Markt ein Infoschild und mehrere Fenster mit Graffitistiften. Die Schriftzüge hatten jeweils ein Ausmaß von circa 300 Quadratzentimeter. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Derzeit liegen noch keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor. Daher bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zu möglichen tatverdächtigen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0288023/2025) (SR)
