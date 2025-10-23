Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV

Hamburg (ots)

Am 22.10.2025 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Hamburger Hauptbahnhof durch.

Die Kontrollen hatten das Ziel, einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände aufzuhellen und andererseits die klare Botschaft zu vermitteln, dass im Bahnverkehr (ÖPNV) Waffen jeglicher Art nichts zu suchen haben!

Die Maßnahmen wurden durch die Verbundpartner der DB Sicherheit und Hochbahnwache mit ca. 60 eingesetzten Sicherheitsdienstmitarbeitern flankiert.

Über 50 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg konnten gemeinsam folgende Feststellungen erzielen:

- 802 Personenkontrollen

- 5 sichergestellte Reizstoffsprühgeräte/ Tierabwehrsprays

- 2 sichergestellte Einhandmesser

- 4 sichergestellte Taschenmesser

- Sicherstellung von 11 Küchenmessern bei einem 20-Jährigen. Der rumänische Staatsangehörige konnte keine Gründe für eine mögliche Ausnahmeregelung vortragen. Siehe dazu das angehangene Bild.

Entsprechende OWI- und Strafverfahren wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg und die Landespolizei Hamburg werden auch zukünftig wiederkehrend und unangekündigt entsprechende Einsätze gemeinsam mit ihren Verbundpartnern durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren.

Weitere Informationen sind auch unter folgenden Links einsehbar: Waffenverbotszonen Polizei Hamburg: https://www.polizei.hamburg/services/recht/waffen-und-messerverbot-oepnv-und-weitere-gebiete

Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Hannover: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6126113

