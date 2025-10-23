Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchte Frau bettelt aggressiv im Hauptbahnhof - Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 22.10.2025 gegen 22:35 Uhr soll eine 30-jährige deutsche Staatsangehörige in einer aggressiven Art und Weise im Hamburger Hauptbahnhof in der Wandelhalle nach Bargeld gebettelt haben.

Eine Präsenzstreife der Bundespolizei beobachtete das Fehlverhalten und sprach umgehend die uneinsichtige Frau an.

Eine Überprüfung der Personalien der Frau ergab, dass sie aufgrund eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war.

Seit Mitte Oktober 2025 wurde die wegen der Straftat "Illegaler Anbau, Herstellung, Handel und in Verkehr bringen von Betäubungsmitteln" Verurteilte mit Haftbefehl gesucht. Sie hatte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600 EUR bislang nicht bezahlt. Da sie auch beim Antreffen durch die Bundespolizei die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss sie nun eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Die deutsche Staatsangehörige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Hier bestätigte ein angeforderter Amtsarzt die Gewahrsamsfähigkeit.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Frau der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell