BPOL-HH: 3,49 Promille: Bundespolizei muss hilflosen Fahrgast in Hamburger S-Bahn in Gewahrsam nehmen

Am 17.10.2025 gegen 13.40 Uhr mussten Bundespolizisten einen völlig betrunkenen Mann (m.46) in einer S-Bahn im S-Bahnhaltepunkt Ohlsdorf in Gewahrsam nehmen. Zuvor sollte eine S-Bahn aus dem Regelbetrieb ausgesetzt und in die entsprechende Abstellgruppe ("Parkplatz" für S-Bahnen) gefahren werden. Bei einem Kontrollgang durch die S-Bahn entdeckte ein DB-Mitarbeiter einen offensichtlich stark alkoholisierten Mann, der aus seinem "Tiefschlaf" nicht geweckt werden konnte. In der Folge wurde eine Streife der Bundespolizei zur Unterstützung angefordert. Nach mehreren Versuchen konnte der gebürtige Bremer dann doch noch geweckt werden und reagierte umgehend aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten.

"Der 46-Jährige war zeitlich und örtlich völlig desorientiert und konnte sich alleine kaum noch auf den Beinen halten. Der Mann war so betrunken, dass er nicht mehr "wegefähig" war und durch die Bundespolizisten zunächst gestützt zum Streifenwagen gebracht wurde."

Im weiteren Verlauf wurde der deutsche Staatsangehörige zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 14.45 Uhr einen Wert von 3,49 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des 46-Jährigen fest. Anschließend bekam der Mann in einer Gewahrsamszelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder "wegefähig" entlassen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: "Leider kommt es durch stark alkoholisierte Personen, verbunden mit leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen, immer wieder zu schweren Unfällen im Bahnbereich. Häufig gefährden sich alkoholisierte Personen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer."

