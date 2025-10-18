PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Frau will Diebstahl im Bundespolizeirevier anzeigen und wird selbst per Haftbefehl gesucht - Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 18.10.2025 erschien gegen 04:45 Uhr eine 51-jährige deutsche Staatsangehörige im Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof, um einen Diebstahl anzuzeigen. Sie gab an, dass ihr in einer S-Bahn 20 Euro und eine Geldkarte entwendet worden seien. Da die Schilderung des Sachverhalts unglaubwürdig war, überprüften die Beamten ihre Personalien. Dabei stellten sie fest, dass die 51-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war.

Seit Mitte Juli 2025 wurde die wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilte Frau mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel gesucht. Die 51-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro nicht gezahlt und war bislang untergetaucht. Jetzt hat die Gesuchte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Frau einer Haftanstalt zugeführt.

RH

Rückfragen bitte an:

Robert Hemp
Telefon: 0174 2088415
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren