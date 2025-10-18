Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Frau will Diebstahl im Bundespolizeirevier anzeigen und wird selbst per Haftbefehl gesucht - Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 18.10.2025 erschien gegen 04:45 Uhr eine 51-jährige deutsche Staatsangehörige im Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof, um einen Diebstahl anzuzeigen. Sie gab an, dass ihr in einer S-Bahn 20 Euro und eine Geldkarte entwendet worden seien. Da die Schilderung des Sachverhalts unglaubwürdig war, überprüften die Beamten ihre Personalien. Dabei stellten sie fest, dass die 51-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war.

Seit Mitte Juli 2025 wurde die wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilte Frau mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel gesucht. Die 51-Jährige hatte eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro nicht gezahlt und war bislang untergetaucht. Jetzt hat die Gesuchte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Frau einer Haftanstalt zugeführt.

RH

