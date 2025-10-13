Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nach mutmaßlichem Smartphone-Diebstahl im ICE: Tatverdächtiger durch Bundespolizei vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 12.10.2025 gegen 17:45 Uhr zu einem Smartphone-Diebstahl im ICE 1578 von Hannover nach Hamburg gekommen sein. Die 62-jährige deutsche Geschädigte meldete den Diebstahl unmittelbar nach ihrer Ankunft im Hamburger Hauptbahnhof der Bundespolizei. Demnach soll ihr Smartphone mitsamt Kreditkarten und Ausweisdokumenten auf unbekannte Weise im Zug entwendet worden sein.

Die Frau gab an, dass ihr Mobiltelefon mittels einer installierten App zu orten sei. Daraufhin leiteten die Einsatzkräfte umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen ein. Im unmittelbaren Bahnhofsumfeld wurde ein 36-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger angetroffen, bei dem ein von dem entwendeten Smartphone abgespielter Signalton zu hören war.

Als der Mann die Beamten erkannte, warf er Gegenstände von sich und versuchte, sich zu entfernen. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei hielten den Mann an und kontrollierten ihn. Dabei wurde das mutmaßlich entwendete Smartphone aufgefunden. Bei den weggeworfenen Gegenständen handelte es sich um die Kreditkarten der Frau.

Zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurde der Tatverdächtige mit einem Dienstfahrzeug dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Auf Befragung gab der 36-Jährige an, die restlichen Dokumente in eine Schokoladenverpackung gewickelt und in den Briefkasten eines Hotels geworfen zu haben. Einsatzkräfte nahmen daraufhin Kontakt zu dem Hotel auf, stellten die Gegenstände sicher und übergaben sie im weiteren Verlauf der Geschädigten.

Nach Abschluss der Maßnahmen musste der Tatverdächtige mangels Haftgründen entlassen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

RH

