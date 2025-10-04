Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Ingewahrsamnahme 3/3: Missachtung eines Platzverweises - Durchsetzungsgewahrsam durch Bundespolizei

Nach derzeitigem Stand soll am 03.10.2025 gegen 13:53 Uhr ein Mann (Alter: 32 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof auf Bahnsteig 5 Alkohol konsumiert und dabei Bahnreisende in aggressiver Art und Weise belästigt haben.

Umgehend wurde die sogenannte Quattrostreife alarmiert. Auf dem Bahnsteig verhielt sich der malische Staatsangehörige bei Eintreffen der Quattrostreife weiterhin aggressiv und schlug ziellos mit den Armen durch die Luft. Er erhielt einen Platzverweis für den Hamburger Hauptbahnhof bis zum Ablauf des Tages, wurde aus dem Bahnhof geführt und ihm wurde erläutert, dass er bei Wiederantreffen im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen wird.

Einige Minuten später missachtete der Mann den Platzverweis, betrat den Hamburger Hauptbahnhof und verhielt sich weiterhin aggressiv. Er wurde in Durchsetzungsgewahrsam genommen und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1.49 Promille.

Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass der Mann bis 17:50 Uhr ausreichend Zeit zur Beruhigung und Ausnüchterung in der Bundespolizeiwache erhielt.

