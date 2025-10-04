PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Ingewahrsamnahme 2/3: Nach Körperverletzung in fahrender S-Bahn - Unterbindungsgewahrsam durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll am 02.10.2025 gegen 19:15 Uhr ein Mann (Alter: 53 Jahre) in einer fahrenden S-Bahn der Linie S3 auf der Strecke Diebsteich - Altona einer Frau (Alter: 28 Jahre) mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen haben.

Umgehend wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei alarmiert. Durch die Bundespolizei wurde die betroffene S-Bahn im Bahnhof Altona angehalten.

Der deutsche Tatverdächtige verhielt sich bei der Festnahme weiterhin aggressiv und unkooperativ, sodass er in Unterbindungsgewahrsam genommen und dem Bundespolizeirevier Hamburg Altona zugeführt werden musste.

Die Geschädigte lehnte die Anforderung einer Rettungswagenbesatzung ab, gab aber an Schmerzen am Hinterkopf zu haben und stellte einen Strafantrag wegen Körperverletzung gegen den für sie unbekannten Mann. In der betroffenen S-Bahn konnten mehrere Zeugen durch die Bundespolizei ermittelt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2.01 Promille. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass der Mann bis 01:49 Uhr am Folgetag ausreichend Zeit zur Beruhigung und Ausnüchterung in der Bundespolizeiwache erhielt.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Woldemar Lieder
Telefon: 0173-678 34 61
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren