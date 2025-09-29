Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Rucksack aus stehendem ICE entwendet - Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen mutmaßlichen Gepäckdieb fest

Hamburg (ots)

Am 28. September 2025 nahmen zivile Einsatzkräfte der Einsatzeinheit Einzeldienst der Bundespolizei gegen 07:35 Uhr einen mutmaßlichen Gepäckdieb fest. Dem ukrainischen Staatsangehörigen im Alter von 31 Jahren wird vorgeworfen, aus einem stehenden ICE 920 am Gleis 8 des Hamburger Hauptbahnhofs einen Rucksack entwendet zu haben.

Die zivilen Einsatzkräfte der Bundespolizei befanden sich zuvor am Hamburger Hauptbahnhof, als ihnen der Mann durch sein tätertypisches Verhalten auffiel.

Die Beamten observierten den 31-Jährigen, als dieser in einen gerade eingefahrenen ICE einstieg. Anschließend soll er den Rucksack eines schlafenden 24-jährigen syrischen Staatsangehörigen entwendet haben. Daraufhin wurde der Tatverdächtige direkt nach Verlassen des Zuges auf dem Bahnsteig vorläufig festgenommen.

Die Abfahrt des ICE wurde durch die Beamten gestoppt, um den Geschädigten, der den Diebstahl nicht bemerkt hatte, aufzuwecken. Am Bahnsteig überprüfte der Mann den Inhalt seines Rucksacks, in dem sich unter anderem 150 Euro Bargeld, ein MacBook und Reisedokumente befanden. Anschließend konnte ihm dieser wieder ausgehändigt werden.

Zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurde der Tatverdächtige dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er mangels Haftgründen entlassen. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizei geführt.

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell