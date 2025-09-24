Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Reeperbahn: Per Haftbefehl gesuchter Mann durch Bundespolizei festgenommen und der Haftanstalt zugeführt

Hamburg (ots)

Am 23.09.2025 gegen 14 Uhr kontrollierte eine Präsenzstreife der Bundespolizei einen 50-jährigen Mann, der in der Zwischenebene zum Ausgang Talstraße des S-Bahnhofs Reeperbahn Flüssigkeiten aus Pfandflaschen auf den Boden gekippt hatte.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in Tatmehrheit mit Urkundenfälschung verurteilte Deutsche wurde seit Ende August 2025 von der Staatsanwaltschaft Lüneburg mit einem Haftbefehl gesucht.

Er hatte eine geforderte Geldstrafe (inklusive Verfahrenskosten) in Höhe von 2.125 Euro nicht gezahlt. Nun muss der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 103 Tagen verbüßen. Der 50-Jährige wurde mit einem Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier in Hamburg-Altona gebracht.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 Promille. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er in die Haftanstalt eingeliefert.

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell