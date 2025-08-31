Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250831 - 0902 Frankfurt - Eschersheim: Trickdiebe rauben Goldschmuck

Frankfurt (ots)

(ha) Drei bislang unbekannte Trickdiebe klauten einer 62-jährigen Dame am Freitagnachmittag (29. August 2025) zunächst ihr Goldarmband und rissen ihr im weiteren Verlauf noch einen Goldohrring und die Goldhalskette ab. Die Polizei sucht nach Zeugen

Die 62-Jährige befand sich gegen 14:00 Uhr auf der Straße "Am Lindenbaum", als nach aktuellen Erkenntnissen ein Kleinwagen neben ihr anhielt, aus dem zunächst ein Mann und eine Frau ausstiegen. Eine weitere Frau blieb in dem Auto und zeigte ihr vermeintlichen Goldschmuck. Die beiden Personen verwickelten sie dann in ein Gespräch, wobei sie ihr dabei unechten Goldschmuck in die Hand drückten und sie dabei immer wieder umarmten. Im Zuge dessen gelang es der unbekannten Frau das Goldarmband vom Arm zu ziehen und an sich zu nehmen. Als der Mann daraufhin eine unechte Goldkette um den Hals der Geschädigten legte und dabei versuchte ihre echte Kette zu öffnen, bemerkte sie den Trickdiebstahl und versuchte sich der Situation zu entziehen. In diesem Moment riss die Frau ihr einen Ohrring und der Mann ihr zeitglich die Goldkette ab. Die Geschädigte erlitt hierbei eine schmerzhafte Rötung am Ohr. Im Anschluss flüchteten die drei mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Zu den Tatverdächtigen ist aktuell bekannt, dass alle drei zwischen 40 und 50 Jahre alt seien sollen, der Mann habe darüber hinaus eine kräftige und "große" Statur gehabt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell