Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungserfolg: 23-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Hamm-Herringen (ots)

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen haben Kriminalbeamte der Polizei Hamm in den frühen Morgenstunden des Dienstag, 4. Februar, einen 23-jährigen Mann in einer Wohnung an der Theodor-Heuss-Straße festgenommen - er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der polizeibekannte Mann aus Hamm ist dringend tatverdächtig, am 25. Januar gemeinsam mit einem 39-jährigen Mittäter einen 38-jährigen Mann in dessen Wohnung an der Kurt-Schumacher-Straße geschlagen und mit einem Messer oberflächlich verletzt zu haben.

Darüber hinaus ist er dringend tatverdächtig, am Donnerstag, 30. Januar, sein vorheriges Opfer vom 25. Januar erneut in dessen Wohnung aufgesucht, körperlich angegriffen und mit einem Baseballschläger attackiert zu haben. Nach der Tat flüchtete er aus der Wohnung.

In beiden Fällen wurde sein 38-jähriges Opfer leicht verletzt und nach der Tat am 30. Januar zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hamm Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeibekannten 23-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell