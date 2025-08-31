Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250831 - 0901 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer und Landung des Rettungshubschraubers

Frankfurt (ots)

(ha) Am Freitagmittag (29. August 2025) ereignete sich auf der BAB 5 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwerverletzt wurde. Zur Sicherstellung der schnellstmöglichen Versorgung des Verletzten landete deshalb ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn, weshalb Polizisten diese vorübergehend für ca. 40 Minuten vollsperrten.

Der 51-jährige Motorradfahrer fuhr nach aktuellen Erkenntnissen gegen 13:20 Uhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel. Am Bad Homburger Kreuz wechselte er dann auf die Verbindungsspur zur BAB 661. Hierbei erkannte er den dort stockenden Verkehr wohl zu spät, er wich noch einem stehenden Fahrzeug nach rechts aus, kollidierte dort jedoch mit dem Heck eines anderen stehenden Fahrzeugs.

Polizei und Rettungskräfte waren kurz darauf vor Ort, auf Grund des Verletzungsbildes wurde umgehend ein Rettungshubschrauber angefordert, der kurz darauf auf der mittlerweile vollgesperrten Autobahn landete und den Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus brachte.

Insgesamt war die Fahrbahn zwischen 13:50 Uhr und 14:30 Uhr vollgesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich.

