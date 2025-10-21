Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann entwendet Kosmetika und Parfüme im Hamburger Hauptbahnhof im Wert von 1.444,13 EUR

Hamburg (ots)

Am 20.10.2025 gegen 16:30 Uhr soll ein Mann (Alter: 44 Jahre) diverse Kosmetika und Parfüme im Wert von 1.444,13 EUR in einem Drogeriemarkt in der Wandelhalle entwendet haben.

Der Tatverdächtige soll mehrfach diverse Kosmetika und Parfüme aus den Regalen entnommen und diese anschließend in seiner mitgeführten Reisetasche verstaut haben.

Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und konnte den ukrainischen Staatsangehörigen beim Verlassen des Supermarktes stellen und bis zum Eintreffen einer angeforderten Bundespolizeistreife vor Ort festhalten.

Das Stehlgut wurde in der mitgeführten Reisetasche aufgefunden und noch im Geschäft an einen Mitarbeiter übergeben. Das Stehlgut verblieb verkaufsfähig.

Der Beschuldigte wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Promillewert von 0.47 gemessen. Der Tatverdächtige gab die Tat zu, wollte sich aber nicht weiter zum Tatvorwurf äußern. Er musste nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Gegen den polizeilich bekannten Mann leiteten die eingesetzten Bundespolizisten ein Strafverfahren (Verdacht auf besonders schweren Fall des Diebstahls) ein. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

