Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Alarm schützt möglicherweise vor schlimmerem Einbruch

Neubrandenburg (ots)

Am 19.05.2025 kurz vor Mitternacht wurde dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg eine ausgelöste Alarmanlage eines Supermarktes in der Straße Eschenhof in Neubrandenburg gemeldet.

Mit Eile verlegte ein Streifenwagen zum Tatort und konnte nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter der dort zuständigen Sicherheitsfirma ein geöffnetes beschädigtes Fenster zum Aufenthaltsraum feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die bislang unbekannten Täter die Rollladen an dem Fenster beschädigt und in der weiteren Folge die Scheibe zerstört. Ob die Täter durch das Fenster in den Aufenthaltsraum gelangten, konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht zweifelsfrei geklärt werden. Nach Rücksprache mit dem Marktpersonal waren die Täter nicht im Verkaufsraum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro.

Vor Ort konnten keine tatverdächtigen Personen angetroffen werden.

Bei möglichen Hinweisen zum Tathergang oder Tatverdächtigen im Bereich des Supermarktes am Montagabend kurz vor Mitternacht informieren sie die Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder die Onlinewache unter polizei.mvnet.de.

