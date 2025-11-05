Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall unter Alkohol

Altenburg (ots)

Windischleuba. Am 04.11.2025 gegen 11:00 Uhr beabsichtigte ein 53-Jähriger im Fünfminutenweg eine Anlieferung durchzuführen. Hierbei stieß er mit der Laderampe seines Lkw beim Rangieren an zwei abgestellte Anhänger. Es entstand hierbei ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Altenburger Land wurde durch einen freiwilligen Atemalkoholtest bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug bewegte. Daraufhin wurde dem 53-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und er wurde zu einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

