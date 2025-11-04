PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Gera (ots)

Gera. Am 03.11.2025 befuhr ein 68-jähriger Pkw-Fahrer gegen 17:00 Uhr die Langenberger Straße stadtauswärts. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Zeitzer Straße querte ein 33-jähriger Fußgänger die Straße. Hierbei wurde der Fußgänger vom Pkw-Fahrer erfasst, wodurch der 33-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der 33-Jährige pflichtwidrig vom Unfallort und konnte später durch die Polizeibeamten an seiner Wohnanaschrift angetroffen werden. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Pkw-Fahrer verblieb unverletzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

