Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Gera (ots)

Gera. Am 03.11.2025 befuhr ein 68-jähriger Pkw-Fahrer gegen 17:00 Uhr die Langenberger Straße stadtauswärts. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Zeitzer Straße querte ein 33-jähriger Fußgänger die Straße. Hierbei wurde der Fußgänger vom Pkw-Fahrer erfasst, wodurch der 33-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der 33-Jährige pflichtwidrig vom Unfallort und konnte später durch die Polizeibeamten an seiner Wohnanaschrift angetroffen werden. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Pkw-Fahrer verblieb unverletzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

