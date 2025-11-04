LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Gera (ots)
Gera. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 21-Jähriger am Museumsplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die eingesetzten Streifenbeamten fest, dass dieser ohne gültige Fahrerlaubnis den Pkw bewegte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)
