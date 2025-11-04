PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum von 14.10.2025 bis 01.11.2025 brachen bislang unbekannte Täter in eine Kleingartenanlage in der Zwickauer Straße gewaltsam eine Laubentür auf bislang unbekannte Weise auf. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung, ohne Gegenstände zu entwenden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0285546/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

