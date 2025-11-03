PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vandalismus in Grundschule

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht zum 01.11.2025 haben unbekannte Täter auf dem Grundstück der Grundschule Rötlein in Zeulenroda einen Briefkasten beschädigt, Mülltonnen umgeworfen und Spielzeug aus einem Schuppen über das Gelände der Schule verteilt. Der Schule entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 08:07

    LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung in der Siemensstraße und vor dem Krankenhaus

    Gera (ots) - Gera. Am Donnerstagvormittag (31.10.2025, 10:43 Uhr) kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Siemensstraße in Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren albanischen Männern. Aus zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste Schlägerei, bei ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 07:54

    LPI-G: Brandstiftung in leerstehendem Gebäude

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Sonntagvormittag (02.11.2025) wurde gegen 11:15 Uhr in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus "An der Glashütte" in Altenburg ein Brand festgestellt. Im zweiten Obergeschoss haben dort abgestellte Möbel gebrannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Feuer vorsätzlich mittels Brandbeschleuniger gelegt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 07:39

    LPI-G: Einbruch in Firmengebäude - Tresor aufgebrochen

    Greiz (ots) - Korbußen. Zwischen dem 30.10.2025, 15:00 Uhr, und dem 01.11.2025, 08:00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma im Wiesenring in Korbußen ein. Die Täter überwanden einen Zaun und verschafften sich über ein entglastes Fenster Zutritt in das Gebäude. Im Inneren wurde eine Wand aufgebrochen, um an den Tresor zu gelangen. Dieser wurde mit schwerem Werkzeug geöffnet und Bargeld im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren