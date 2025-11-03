LPI-G: Vandalismus in Grundschule
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. In der Nacht zum 01.11.2025 haben unbekannte Täter auf dem Grundstück der Grundschule Rötlein in Zeulenroda einen Briefkasten beschädigt, Mülltonnen umgeworfen und Spielzeug aus einem Schuppen über das Gelände der Schule verteilt. Der Schule entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (BF)
