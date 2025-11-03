Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Firmengebäude - Tresor aufgebrochen

Greiz (ots)

Korbußen. Zwischen dem 30.10.2025, 15:00 Uhr, und dem 01.11.2025, 08:00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma im Wiesenring in Korbußen ein. Die Täter überwanden einen Zaun und verschafften sich über ein entglastes Fenster Zutritt in das Gebäude. Im Inneren wurde eine Wand aufgebrochen, um an den Tresor zu gelangen. Dieser wurde mit schwerem Werkzeug geöffnet und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden dürfte ebenfalls vierstellig sein. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienlichen Angaben machen können, sich zum Bezugszeichen 0284191/2025 unter Telefon 0365 8234-1465 zu melden. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell