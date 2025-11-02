LPI-G: Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Alkohol festgestellt
Altenburger Land (ots)
Nobitz OT Wilchwitz: Am 31.10.2025, um 19:57 Uhr, wurde in der Nobitzer Str. ein 55-jähriger Mann kontrolliert, welcher mit seinem Pkw unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und daraufhin die Weiterfahrt untersagt.
