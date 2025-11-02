PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Alkohol festgestellt

Altenburger Land (ots)

Nobitz OT Wilchwitz: Am 31.10.2025, um 19:57 Uhr, wurde in der Nobitzer Str. ein 55-jähriger Mann kontrolliert, welcher mit seinem Pkw unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und daraufhin die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

