LPI-G: Betrunkener Fahrradfahrer im Stadtgebiet unterwegs
Altenburger Land (ots)
Altenburg: Am 02.11.2025, um 01:19 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann mit dem Fahrrad die Zeitzer Straße in Altenburg. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Es wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.
