Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall Boxberg: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Heilbronn (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 16 Uhr Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2841 bei Boxberg. Der Fahrer eines Kleintransporters beabsichtigte, von der Kreisstraße auf die Bundesstraße 292 in Richtung der Anschlussstelle Boxberg abzubiegen. Dabei übersah er vermutlich einen Pkw-Lenker, der in Richtung Boxberg unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision, bei der sich der Pkw überschlug und gegen einen weiteren Pkw prallte, der auf der Abbiegespur wartete. Im überschlagenen Pkw befanden sich zwei Erwachsene und zwei Kinder. Alle vier Personen erlitten leichte Verletzungen und konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer des wartenden Pkw wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Um 18.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

