Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brandstiftung und Einbrüche

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Öhringer Bahnhofstraße zu einem Brand vor einem Gebäude. Gegen 23:35 Uhr wurde ein Stapel Kartons in Brand gesetzt. Zeugen berichteten, dass zwei Jugendliche kurz zuvor in Richtung Bahnhof flüchteten und in eine S-Bahn nach Heilbronn einstiegen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, jedoch wurde die Fassade des Gebäudes sowie eine Glastrennwand beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall nimmt die Polizei Öhringen unter 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Einbruch in Bauhof - Wer hat was gesehen?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in den Bauhof der Stadt Öhringen ein und entwendeten mehrere Baumaschinen. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter zunächst einen Zaun und stahlen aus verschiedenen Fahrzeugen mehrere Stihl Kettensägen und Laubsauger. Die Polizei Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte unter der Telefonnummer 07941 9300 um Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesguts.

Kupferzell: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Kupferzell einzubrechen. Zunächst scheiterten sie bei dem Versuch, die Eingangstür des Gebäudes in der Straße "Lehmgrube" zu öffnen, und begaben sich anschließend auf die Rückseite des Hauses. Dort gelang es ihnen, ein Kellerfenster gewaltsam zu öffnen und das Gebäude zu betreten. Die Täter durchwühlten mehrere Räume, flüchteten jedoch ohne Beute. Aufgrund von Aufnahmen einer Überwachungskamera kann die Tatzeit auf 18:25 Uhr bis 19:30 Uhr eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Stand wird von zwei Tätern ausgegangen. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

