POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche und Unfallflucht

Seckach: Unfallflucht nach Kollision mit Gegenverkehr- Zeugen gesucht

Weil der Fahrer eines Lkws am Mittwochabend eine Kurve schnitt, kam es bei Seckach zu einem Verkehrsunfall. Gegen 21:15 Uhr war ein 74-Jähriger mit seinem Mazda auf der Straße "Am Schefflenzer Weg" von Seckach in Richtung Schefflenz unterwegs, als ihm in einer leichten Linkskurve ein Lkw entgegenkam. Der Lkw war wohl etwa eine Reifenbreite über der Fahrbahnmitte, was den Mazda-Fahrer zum Ausweichen zwang. Hierbei touchierte er, um eine Kollision mit dem Lkw zu vermeiden, die rechte Leitplanke. Durch die Berührung mit der Leitplanke entstanden am Auto Streifschäden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro. Bei dem Lkw soll es sich um einen hellen Kastenwagen gehandelt haben. Das Polizeirevier Buchen sucht nach Personen, die Zeugen des Unfalls sind oder Angaben zu dem unbekannten Kastenwagen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der der Nummer 06281 9040 zu melden.

Osterburken: Bus flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Am Mittwochmorgen touchierte ein Bus in Osterburken ein geparktes Auto und fuhr davon. Gegen 10 Uhr parkte eine 63-Jährige ihren Opel parallel zur Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 22. Kurz darauf touchierte ein unbekannter Schienenersatzbus das geparkte Auto an der linken Fahrzeugseite mit dessen rechter Seite. Im Anschluss fuhr der Bus weiter. Das Kennzeichen konnte durch die Frau zum Teil abgelesen werden und startetet mit "UL". Der Sachschaden am Pkw wird derzeit auf circa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Buchen sucht nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Unfallflucht nach Kollision - Wer hat etwas gesehen?

Am Dienstagabend kam es bei Buchen zu einer Kollision zwischen zwei Pkw, woraufhin einer der beiden davonfuhr. Gegen 19 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Römerkastellstraße von Walldürn in Richtung Hettingen. In einer leichten Kurve kam ihr ein Pkw entgegen. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen am jeweiligen Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr im Anschluss mit seinem Auto davon ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Nummer 06281 9040 zu melden.

Elztal-Dallau: Zwei Einbrüche in Wohngebäude

Am Mittwoch kam es in Dallau zu zwei Einbrüchen nach denen die Polizei nun Zeugen sucht.

Zwischen 6 Uhr und 20:20 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohngebäude in der Lehnackerstraße ein. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume, mutmaßlich auf der Suche nach Wertgegenständen. Anschließend konnte eine Tasche mit Bargeld darin nichtmehr aufgefunden werden, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass diese von den Eindringlingen entwendet wurde.

Zwischen 14.10 Uhr und 19 Uhr brachen Unbekannte zudem in ein Wohnhaus in der Elzbergstraße ein. Die Täter verschafften sich vermutlich durch das Aufhebeln der Terassentür Zutritt in das Gebäude. Dort durchwühlten sie diverse Zimmer in mehreren Stockwerken. Über die entwendeten Gegenstände und den entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft unter anderem ob beide Taten in Verbindung stehen. Zeugen, die rund um die Tatorte verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 06261 8090 zu melden.

Osterburken: Motorroller verunfallt nach Vollbremsung - Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen verunfallte bei Osterburken eine Motorrollerfahrerin infolge eines Bremsmanövers. Gegen 8 Uhr fuhr die 15-Jährige mit ihrem Roller auf der Kreisstraße 3904 von Götzingen in Fahrtrichtung Bofsheim. An der Einmündung zur Landesstraße 582 fuhr eine bislang unbekannte Person mit ihrem Pkw unter Missachtung der Vorfahrt auf die Landesstraße in Richtung Bofsheim ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte die 15-Jährige eine Vollbremsung und stürzte hierbei. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben davon. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Am Motorroller entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Bei dem Pkw soll es sich um älteres Fahrzeug in weiß gehandelt haben. Das Polizeirevier Buchen sucht nach möglichen Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06281 9040 zu melden.

