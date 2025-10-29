Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch, Unfälle und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Einbruch in Dönerladen- Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete in Schefflenz ein Unbekannter Bargeld aus einen Dönerladen. Zwischen 3:10 Uhr und 3:20 Uhr betrat der unbekannte Täter den Geschäftsraum des Imbisses in der Ringelgasse. Aus dem Inneren entwendete er die Kasse, in der sich ein mittlere dreistelliger Bargeldbetrag befand. Der Täter wurde während der Tatausführung durch eine installierte Sicherheitskamera gefilmt. Hieraus ergab sich folgende Täterbeschreibung: ca. 170 -180 cm; 25 - 30 Jahre; kurzer dunkler Vollbart; kurze dunkle Haare; Tattoo an der rechten Schläfe (eventuell Kreuz); Tattoo auf dem rechten Handrücken; dunkler Hoodie. Der Polizeiposten Limbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder Hinweise zum Täter werden gebeten sich unter der Nummer 06261 8090 zu melden.

Buchen: Unfallflucht auf Parkplatz- Zeugenaufruf

Am Dienstagnachmittag beschädigte ein Unbekannter in Buchen vermutlich beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug und fuhr anschließend davon. Gegen 15:45 Uhr stellte ein 41-Jähriger seinen Toyota im Untergeschoss eines Parkhauses in der Daimlerstraße ab. Als er gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er Beschädigungen im Bereich des hinteren rechten Radlaufs fest. Anhand der Spurenlage lässt sich vermuten, dass es sich um einen Fehler beim Ein- beziehungsweise Ausparken des Unbekannten mit seinem Fahrzeug handelte. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Buchen sucht nach möglichen Zeugen des Unfalls. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich unter der Nummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Fußgänger nach Unfall verletzt

Am Montagabend übersah ein Fahrzeuglenker in Mosbach beim Abbiegen einen querenden Fußgänger und erfasste diesen. Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Peugeot die Hauptstraße von der Innenstadt kommend und bog in die Kistnerstraße ein. Zeitgleich querte ein 40-Jähriger zu Fuß die Kistnerstraße. Die Ampelanlage zeigte mutmaßlich beiden Verkehrsteilnehmern "grün" an. Der Fußgänger landete infolge der Kollision zunächst auf der Motorhaube des Fahrzeugs und fiel anschließend zu Boden. Er zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Bofsheim: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Montagnachmittag kam ein Fahrzeug auf der Landesstraße 582 zwischen Bofsheim und Osterburken von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Gegen 15 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Fiat auf der L582 aus Bofsheim kommend in Fahrrichtung Osterburken unterwegs als er vermutlich infolge seiner nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Straße abkam. Von der Fahrbahn abgekommen striff der Pkw noch mehrere Bäume und überschlug sich schließlich. Beide Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell