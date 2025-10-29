Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch, Brand in Solebad, Unfallflucht - Zeugenaufruf

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag kam es zwischen 18 und 20 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Bühlerwiese" in Kupferzell. Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentüre Zugang zum Gebäude und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Schränke und Schubladen wurden hierbei geöffnet und durchwühlt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der "Bühlerwiese" gesehen hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Niedernhall: Brand in Solebad

Am Mittwochmorgen kam es gegen 6 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Solebad im Brückenwiesenweg in Niedernhall. Die Feuerwehr konnte feststellen, dass ein Brand in einer Zwischendecke des Gebäudes ausgebrochen war. Auch eine Lüftungsanlage war hiervon betroffen Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die offenen Flammen umgehend gelöscht werden. Die Maßnahmen zur Verhinderung eines erneuten Brandausbruchs dauern jedoch weiter an. Die Feuerwehren Niedernhall, Weißbach, Öhringen und Künzelsau waren mit insgesamt über 100 Kräften und zahlreichen Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Auch das THW wurde hinzugezogen. Das betroffene Solebad befindet sich derzeit in Sanierung. Die genaue Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, wird aber auf einen mittleren bis höheren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Egelsbach: Geschädigter von Unfallflucht gesucht - Zeugenaufruf

Am Mittwochmorgen kam es im Kreuzungsbereich in Egelsbach zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die 85-Jährige Unfallverursacherin war gegen 9 Uhr auf der Landstraße 1045 in Fahrtrichtung Ingelfingen unterwegs als sie an der Kreuzung zur Hauptstraße Niedernhall stehen blieb und etwas zurücksetzte. Durch das Zurücksetzen war es einem entgegenkommenden weißen Transporter möglich, vor ihr nach links in Richtung Friedhofsparkplatz einzubiegen. Anschließend fuhr die ältere Dame etwas zu früh los und touchierte dabei den Kastenwagen versehentlich an dessen rechter Seite. Die 85-Jährige meldete sich kurz darauf bei der Polizei und schilderte den Vorfall. Derzeit liegen noch keine Informationen zu dem weißen Kastenwagen beziehungsweise dessen Fahrer vor. Zeugen des Unfalls oder der Fahrer selbst werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Nummer 07940 9400 zu melden.

