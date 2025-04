Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Ladendieb schlägt mit Flasche nach Detektiv - Polizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl (11.04.2025)

Rottweil (ots)

Am Freitagnachmittag hat ein 18-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Saline" mehrere Waren gestohlen und sich bei seiner anschließenden Flucht gegen das Festhalten durch einen Ladendetektiv mit einer Flasche zur Wehr gesetzt.

Der Mann steckte Ware im niedrigen zweistelligen Betrag in seinen Rucksack und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und sprach den 18-Jährigen vor dem Eingangsbereich an. Als dieser zu flüchten versuchte, hielt ihn der Detektiv fest. Der Ladendieb, der zu dem Zeitpunkt eine Glasflasche in der Hand hielt, schlug damit mehrmals in Richtung des Detektivs.

Die Schläge verfehlten ihr Ziel, die Flasche zerbrach jedoch im anschließenden Gerangel. Ein unbeteiligter Kunde griff ein und half dem Ladendetektiv, den 18-Jährigen zu fixieren.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell