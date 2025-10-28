Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

A81/Tauberbischofsheim: Abgerissenes Rad verursacht zweiten Unfall

Infolge eines Unfalls verlor ein Pkw am Montagmittag ein Rad auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim und verursachte dabei weiteren Schaden. Gegen 11:45 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Tesla die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart mit vermutlich nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit. Wohl infolgedessen verlor er durch Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der mittigen Betonleitwand. Hierbei wurde das linke Vorderrad des Teslas abgerissen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam es zur Kollision zwischen dem abgerissenen Rad und einem entgegenkommenden Mercedes. Das Rad wurde über die Motorhaube und Windschutzscheibe abgelenkt und blieb schließlich auf dem Standstreifen der Gegenfahrbahn liegen. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 41.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

A81/ Ahorn: Unfall auf feuchter Fahrbahn

Am Montagmittag verlor ein 36-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte auf der Autobahn 81 bei Ahorn mit der Mittelschutzplanke. Der Fahrer war gegen 12:30 Uhr mit seinem Mustang auf der A81 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als er lautes Knacken hörte, welches vermutlich von seiner Hinterachse ausging. Kurz darauf verlor er auf der feuchten Fahrbahn bei circa 80 km/h die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet rechtsseitig in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf rutschte das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit der Mittelschutzplanke bevor es zum Stillstand kam. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden und es entstand ein Schaden von circa 50.000 Euro. Die Beschädigungen an der Fahrbahn werden auf circa 4.000 Euro geschätzt. Der linke Fahrstreifen musste für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

A81/Lauda-Königshofen: Leichtverletzte nach Unfall auf nasser Fahrbahn

Eine Pkw-Lenkerin verlor am Montagmittag auf der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verunfallte. Die 70-Jährige war mit ihrem Skoda gegen 12 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs. Vermutlich aufgrund von Aquaplaning verlor sie auf dem rechten Fahrstreifen auf Höhe der Muckbachtalbrücke die Kontrolle über ihr Fahrzeug kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke. Im Anschluss wurde der Skoda von der Leitplanke abgewiesen und rutschte über die Fahrbahn bis es zum Zusammenstoß mit der Mittelschutzplanke kam. Das Fahrzeug kam dadurch zum Stillstand. Die Frau hatte sich hierdurch leichte Verletzungen zugezogen. Am Skoda entstand ein Sachschaden von geschätzten 25.000 Euro.

Niederstetten: Überholvorgang führt zu Unfall

Am späten Montagnachmittag kam bei Niederstetten ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verunfallte. Gegen 17 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Opel auf der Landesstraße 1001 in Richtung Vorbachzimmer unterwegs als er im Kurvenbereich ein Überholmanöver vollziehen wollte. Hierbei kam der Fahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, im Kurvenbereich nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und es entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Creglingen: Unfallflucht auf Parkplatz- Zeugen gesucht

Am Montagmittag kam es in Creglingen zu einer Unfallflucht. Zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr hatte eine 29-Jährige ihren Opel auf einem Supermarktparkplatz in der Bad Mergentheimer Straße abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie Beschädigungen an der linken Seite ihres Fahrzeugs fest. Anhand der Spurenlage lässt sich vermuten, dass ein Unbekannter beim Ausparken den Opel mit seinem Fahrzeug touchierte und anschließend davonfuhr. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach möglichen Zeugen des Unfalls. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich unter der Nummer 07931 54990 zu melden.

Wertheim: Unfall nach Rotlichtverstoß

Zwei Pkw mit Totalschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmittag in Wertheim. Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem VW die Bestenheider Landstraße in Richtung Mondfeld. Er missachtete mutmaßlich hierbei eine rote Ampel und kollidiert infolgedessen mit einem Opel, welcher zu dieser Zeit "grün" hatte und von links ebenfalls in die Bestenheider Straße einbiegen wollte. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von insgesamt circa 25.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

