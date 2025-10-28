Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In Heilbronn-Sontheim brachen Unbekannte in der vergangenen Woche in eine Wohnung in der Bezierstraße ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern. Zwischen Montag, dem 20. Oktober, und Montag, dem 27. Oktober, drangen der oder die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein und durchwühlten diese. Ob dabei etwas entwendet wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Polizeirevier Heilbronn nimmt unter der Telefonnummer 07131 74790 Hinweise entgegen

Ilsfeld: Einbruch, Zeugen gesucht!

Nachdem Unbekannte am Freitag in das Gebäude eines Unternehmens in Ilsfeld einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Einbrecher drangen zwischen 21 Uhr und 23 Uhr über eine Nebeneingangstür in das Gebäude in der Reinhold-Würth-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten, bevor sie schließlich ohne Diebesgut wieder von Dannen zogen. Die Eindringlinge verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Reinhold-Würth-Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

Gemmingen: Mercedes beschädigt und abgehauen

Einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro aber keine Personalien oder sonstige Erreichbarkeiten hinterließ ein Unbekannter am Freitag an einem in Gemmingen geparkten Mercedes. Das Fahrzeug stand zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr in der Richener Straße auf Höhe der Hausnummer 33. Diese halbe Stunde reichte für den unbekannten Verursacher aus, das Fahrzeug zu beschädigen und unerkannt zu flüchten. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 6095 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Lehrensteinsfeld: Brand in Brennerei

Am Dienstagmorgen kam es in einer Schnapsbrennerei in Lehrensteinsfeld zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 9:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert, dass in einem Gebäude in der Ellhofener Straße ein Brand ausgebrochen war. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und die Flammen entdeckt. Ein Zeuge hatte noch versucht selbstständig den Brand zu löschen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr brachte die Flammen schließlich unter Kontrolle. Für die Löscharbeiten musste die Ellhofener Straße zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Bad Friedrichshall: Mann nach Bedrohung vorläufig festgenommen

Am vergangenen Donnerstag soll es in Bad Friedrichshall-Jagstfeld zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 18:45 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 29-Jährigen und dessen Begleiterin in dem Markt in der Heuchlinger Straße. Nachdem der Mann daraufhin des Marktes verwiesen worden war, soll er im Außenbereich randaliert und mit der Faust gegen eine Fensterscheibe geschlagen haben. Im Anschluss soll er ein Messer gezogen und eine Gruppe von mehreren Personen im Außenbereich bedroht haben. Danach flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Bahnhof, wo er im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später in einem Bus angeroffen und festgenommen werden konnte. Im Rahmen der Durchsuchung konnte kein Messer aufgefunden werden. Er wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang, wurden vom Polizeiposten Bad Friedrichshall übernommen.

