Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Diebstahl aus Pkw, Unfallflucht, Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Gegenstände aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Am Montag, zwischen 9 und 17 Uhr, wurden aus einem geparkten Pkw in Öhringen Bargeld und persönliche Gegenstände entwendet. Das Auto der 54-Jährigen stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz Kultura Süd in der Herrenwiesenstraße. Auf welche Weise sich der Täter Zutritt zum Innenraum des Fahrzeugs verschaffte ist unklar - der schwarze Lada wies keinerlei Aufbruchsspuren auf. Der Wert des Diebesguts beläuft sich schätzungsweise auf mindestens 50 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300 zu melden.

L1025 / Schöntal: Führerscheinbeschlagnahme nach Unfallflucht

Am Montag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Landesstraße 1025 (L1025) bei Schöntal zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der 34-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Jaguar von der Kapellenstraße in die übergeordnete Kreuzung mit der L1025 ein. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Jaguarfahrer die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin, was zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich führte. Der Jaguar krachte in die Fahrertür des Opels. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in Richtung Bieringen. Während des Zusammenstoßes verlor der 34-Jährige das vordere Kennzeichen seines Fahrzeugs. Erst etwa eine Stunde nach dem Vorfall meldete sich der Mann telefonisch bei der Polizei. Die Polizei konnte den Unfallverursacher ermitteln und beschlagnahmte seinen Führerschein. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die 29-jährige Opel-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Pfedelbach: Hoher Sachschaden durch Verkehrsunfall

Am Montag kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Pfedelbach, bei dem zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Holdergasse und der Mittelsteinbacher Straße kollidierten. Der Unfallverursacher, ein 52-jähriger VW-Fahrer, missachtete hierbei offensichtlich die mittels Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt und übersah die von links kommende 48-jährige Renault-Fahrerin. Die Renault-Fahrerin kollidierte in der Folge mit der linken Fahrzeugseite des VW. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

