Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Katze angeschossen, Unfälle mit und ohne Alkohol, Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Alkoholfahrt ohne Führerschein

Main-Tauber-Kreis (ots)

Külsheim-Hundheim: Katze angeschossen

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am vorvergangenen Wochenende in Külsheim-Hundheim auf eine Katze schoss. Zwischen 5 Uhr am Freitag, den 17. Oktober, und 19 Uhr am Montag, den 20. Oktober, war der Kater vermutlich rund um den Friedhof Hundheim und im Bereich zwischen der Triebstraße und der Miltenberger Straße unterwegs, als er von einem Projektil getroffen wurde. Nachdem der Besitzer bemerkt hatte, dass sein Tier humpelte und mit ihm bei einem Tierarzt vorstellig geworden war, bemerkte der Arzt, dass die Katze angeschossen worden war. Bei dem Projektil handelt es sich mutmaßlich um ein Luftgewehrprojektil oder um ein einzelnes Schrotkorn. Zeugen, die Hinweise auf den Schützen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeireviers Tauberbischofsheim zu melden.

Assamstadt: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Vermutlich, weil ein 45-Jähriger mit über 1,6 Promille einen Pkw durch Assamstadt steuerte, kam es am Sonntagmorgen zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der Autofahrer war gegen 9:30 Uhr auf der Mergentheimer Straße in Richtung Bad Mergentheim unterwegs und wollte nach links in die Friedhofstraße einbiegen. Dabei übersah er wohl den 57-Jährigen, der zeitgleich auf seiner Maschine die Mergentheimer Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beim Abbiegen kollidierte der Ford des 45-Jährigen mit der BMW, woraufhin der Motorradlenker stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Da die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme feststellten, dass der Fahrer des Fords alkoholisiert war, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 3.000 Euro.

Weikersheim: Nissan überschlagen

Am Samstagmorgen überschlug sich bei Weikersheim der Nissan eines 37-Jährigen. Der Mann fuhr gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 2251 von Weikersheim in Richtung Elpersheim, als er zu Beginn einer Rechtskurve auf der feuchten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Bad Mergentheim: Scheibe von Opel Mokka eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem eine unbekannte Person am Sonntag in Bad Mergentheim die Scheibe eines geparkten Opels einschlug, hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben können. Der Mokka stand zwischen 13:30 Uhr und 19 Uhr auf einem Parkplatz im Alemannenweg. Diese Zeit nutzte der Unbekannte um die Scheibe an der Beifahrerseite des Wagens einzuschlagen. Ersten Erkenntnissen nach wurde aus dem Fahrzeug nichts gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Wertheim: Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer

Für eine Alkoholfahrt ohne Führerschein muss sich nun ein 38-Jähriger in Wertheim verantworten. Der Mann war am Freitagabend mit einem Porsche auf ein Tankstellengelände in der Weingärtnerstraße gefahren und dann über das Tankstellengelände getorkelt. Eine alarmierte Polizeistreife führte einen Atemalkoholtest mit dem Mann durch, der einen Wert von über zwei Promille anzeigte. Der 38-Jährige musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da er sich gar nicht in Besitz eines solchen befindet.

Werbach: Sprinter überschlagen

Der Fahrer eines Mercedes Sprinters musste am Montagvormittag nach einem Unfall bei Werbach von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 38-Jährige fuhr gegen 9:30 Uhr auf der Kreisstraße 2819 von Böttigheim in Richtung Werbach, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Hier überschlug sich der Transporter und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Der Fahrer musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit zunächst unklaren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden am Mercedes werden ersten Schätzungen nach mit rund 40.000 Euro beziffert. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell