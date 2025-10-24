Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: BMW von Treppe geborgen und Kontrollen auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Obersulm-Afaltrach: BMW von Treppe geborgen

Der BMW eines 90-Jährigen musste am Freitagmorgen mit schwerem Gerät von einer Fußgängertreppe in Obersulm-Affaltrach geborgen werden. Der Mann war gegen 10:30 Uhr auf der Willsbacher Straße unterwegs, als er die Einfahrt zum Parkplatz eines Discounters verpasste. Der Senior nahm stattdessen die nächste mögliche Abzweigung nach links. Die gehörte allerdings nicht zu einer Straße, sondern zu einer Treppe. Der Wagen fuhr einige Stufen hinunter bevor er mit dem Unterboden hängen blieb. Das Fahrzeug musste schließlich von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Glücklicherweise kam der Fahrer mit dem Schrecken davon und auch der Schaden am Fahrzeug und der Treppe blieb vergleichsweise gering.

A6/Erlenbach: Fahndungskontrolle im Zusammenhang mit Kfz-Kriminalität

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion umfangreiche Kontrollen auf der Autobahn 6 bei Erlenbach durch. Zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte rund 45 Fahrzeuge. Ziel der Aktion war die Aufdeckung von Straftaten im Zusammenhang mit Kfz-Kriminalität. Im Zuge der Kontrolle konnten keine entsprechenden Straftaten festgestellt werden. Allerdings wurde eine Frau erwischt, die unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Zudem wurde ein Mann, der zur Festnahme ausgeschrieben war, festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

