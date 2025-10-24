Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Unfallflucht- Zeugenaufruf, Pedelec-Unfall

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nachdem am Donnerstag der Pkw eines 21-Jährigen in Bad Mergentheim von einem Unbekannten beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der Audi des jungen Mannes war zwischen 7:50 Uhr und 16:40 Uhr auf einem der Parkplatz an der Max-Eyth-Straße Höhe der Hausnummer 18 abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Kratzer auf der linken Seite seines Pkw fest. Desweiteren wurde sein linker Außenspiegel abgerissen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Motorrad oder ähnlichem ausgegangen, welches mit dem Fahrzeug kollidierte und anschließend davonfuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Nummer 07931 54990 zu melden.

Weikersheim: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Drei Leichtverletzte und ein geschätzter Sachschaden von circa 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, welcher sich am Donnerstagnachmittag bei Weikersheim ereignete. Gegen 16:30 war ein 43-Jähriger mit seinem VW auf der Landesstraße 2251 von Weikersheim kommend in Richtung Schäftersheim unterwegs. Als er nach rechts in einen Feldweg einbiegen wollte, wurde das Fahrzeug von einem VW-Transporter erfasst. Dieser war zunächst hinter ihm auf der Landstraße unterwegs und konnte dann nicht mehr rechtzeitig abbremsen um den Zusammenstoß zu verhindern. Neben dem 33-jährigen Fahrer waren noch zwei weitere Personen im Transporter. Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges blieb unverletzt.

A81/Ahorn: Auto kollidiert mit Mittelleitplanke

Am Donnerstagmorgen verlor ein 35-Jähriger auf der regennassen Autobahn 81 bei Ahorn die Kontrolle über sein Auto und beschädigte hierbei mehrere Mittelschutzplanken. Der Nissanfahrer war gegen 9:30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs als er nach einem Überholvorgang beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet. Grund hierfür war seine mutmaßlich nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit. Das Auto stieß insgesamt dreimal an die Mittelschutzplanke und kam anschließend nach einer Drehung zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro. Die Beschädigungen an der Fahrbahn werden auf 4.000 Euro geschätzt.

Wertheim: Radfahrerin kollidiert mit geparktem Auto

Am Donnerstagmorgen fuhr eine Pedelec-Fahrerin in Wertheim auf ein geparktes Auto auf. Gegen 7 Uhr war die 16-Jährige auf ihrem Rad im Haslocher Weg unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit übersah sie den korrekt geparkten Toyota einer 26-Jährigen. Sie fuhr hinten auf das Fahrzeug auf und zog sich beim Zusammenprall leichte Verletzungen zu. Neben der nun eingedellten Kofferraumklappte wurde auch die Heckscheibe des Toyota zertrümmert. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 5.000 Euro.

Wertheim: Autofahrer wird bewusstlos und verunfallt

Am Donnerstagmittag kam ein 76-Jähriger mit seinem Fahrzeug in Wertheim von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampelanlage. Gegen 12 Uhr befuhr der VW-Fahrer die Spessartbrücke in Richtung Wertheim als er kurz vor der Spessartkreuzung plötzlich sein Bewusstsein verlor. Das nun ungelenkte Fahrzeug kollidierte mit dem linksseitig im Grünstreifen aufgestellten Fahnenstangen und kam schließlich durch einen Zusammenprall mit dem Pfeiler einer Ampelanlage zum Stehen. Der Mann wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 15.000 Euro.

