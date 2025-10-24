Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Gebäudebrand und Auto überschlagen

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen: Brand in Familienwohnhaus

Ein Wohnungsbrand löste am Donnerstagmorgen in der Bühlhofer Straße in Ingelfingen einen Feuerwehreinsatz, mit einem Gesamtschaden von schätzungsweise 50.000 Euro aus. Verkehrsteilnehmer bemerkten gegen 7:30 Uhr, dass aus einem Altstadthäuschen dicke Rauchschwaden quollen und informierten die Einsatzkräfte. Zudem unternahmen die Zeugen erste Rettungsversuche, in dem sie die Haustüre des Wohnhauses eintraten, um etwaige Hausbewohner zu alarmieren. Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Gebäude, jedoch verstarb ein anwesender Hund an den Folgen des dichten Qualms. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brandherd in der Küche lokalisieren und eine weitere Ausbreitung verhindern. Das Gebäude ist nach dem Brand derzeit nicht bewohnbar.

Krautheim: Frau überschlägt sich mit Pkw

Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Nässe überschlug sich eine Frau mit ihrem BMW am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 513 bei Krautheim. Gegen 7 Uhr fuhr die Dame von Assamstadt in Richtung Krautheim, als sie mutmaßlich aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet. Beim Versuch gegenzulenken geriet die 26- Jährige zurück auf ihre Spur, überfuhr infolge dessen allerdings den rechten Bordstein und lenke ihren Pkw die nahezu senkrechte Böschung hinauf. Dadurch kippte der BMW auf die Seite und überschlug sich, bevor das Fahrzeug auf dem Dach, mittig auf der Fahrbahn landete. Zum Vorteil für die Fahrzeuglenkerin zerbrach hierbei die Fensterscheibe der Fahrertüre, so dass sie sich selbstständig aus dem Auto retten konnte. Die Frau erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

