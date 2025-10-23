Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallflucht, Einbruch, dreister Diebstahl und Großkontrolle

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwochabend beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi auf dem Parkplatz eines Discounters und flüchtetet anschließend. Die Besitzerin parkte ihren Pkw gegen 18:40 Uhr auf dem Parkplatz in der Raiffeisenstraße. Als sie gegen 19 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der Fahrertür fest. Dies sind vermutlich beim Ein- oder Ausparkvorgang eines anderen Pkw-Lenkers entstanden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter 07262 6095 entgegen.

Massenbachhausen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen 15 Uhr und 21 Uhr am Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Massenbachhausen ein. Im Inneren des Gebäudes in der Kirchhäuser Straße wurden sämtliche Räume durchsucht und mehrere Wertgegenstände entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter 07133 2090 entgegen.

Wüstenrot: Mann flüchtet nach Diebstahl von Feuerlöscher - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter in Wüstenrot-Neuhütten einen roten Feuerlöscher sowie Schienenteile aus einem offenstehenden Handwerkerfahrzeug. Der Mann soll als Jogger aus Richtung "Kreuzle" unterwegs gewesen sein und die Arbeiter zunächst gefragt haben, ob er sich etwas aus dem Fahrzeug nehmen dürfe. Nachdem dies verneint wurde, griff er dennoch ins Fahrzeug und nahm einen Feuerlöscher sowie mehrere Schienenteile an sich. Als die Arbeiter ihn festhielten und zur Rückgabe aufforderten, konnte er sich losreißen und flüchten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank - Schwarzer Drei-Tages-Bart, kürzere Haare - Trug einen pink/lila Overall der Marke "North Face" - Verschwitzt vom Joggen - Europäisches Erscheinungsbild Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter 07134 9920 entgegen.

A6/Heilbronn: Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle festgestellt

Am Mittwoch führten der Verkehrsdienst Weinsberg, die Bundespolizei, der Zoll und weitere Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn eine groß angelegte Verkehrskontrolle auf der Autobahn 6 bei Heilbronn durch. Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr überprüften sie an der Anschlussstelle Untereisesheim in Fahrtrichtung Nürnberg insgesamt 124 Fahrzeuge und 173 Personen. Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße fest, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Drogenbesitz. Darüber hinaus ahndeten die Beamten Ordnungswidrigkeiten in den Bereichen Ladungssicherung, Verkehrssicherheit und Handynutzung. Bei Lkw-Kontrollen ergaben sich zudem Verstöße gegen Sozialvorschriften und Kabotage. Zwei Fahrzeuge mussten wegen gravierender technischer Mängel stillgelegt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell