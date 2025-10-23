Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Unfallflucht und Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Fahrzeug überschlägt sich nach Abkommen von nasser Fahrbahn Am Mittwochmorgen kam eine Mitsubishi-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug bei Weikersheim von der Fahrbahn ab. Gegen 9 Uhr war die 36-Jährige mit ihrem Wagen auf der Landesstraße 2251 unterwegs, als der Mitsubishi aus bislang ungeklärten Gründen auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im nebenliegenden Grünstreifen überschlug sich der Pkw einmal komplett, wodurch sich die Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. Die Verletze kam ins Krankenhaus und der Unfallwagen konnte kurz darauf abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 5000 Euro.

A81/Lauda-Königshofen: Sattelzug-Lenker flieht nach Unfall- Zeugen gesucht! Am Mittwochabend verursachte der Fahrer eines Sattelzugs auf der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 18:48 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Skoda in Richtung Stuttgart unterwegs, als ein zunächst vor ihm rechtsfahrender Sattelzug nach links blinkte und unmittelbar den Fahrstreifen wechselte. Infolgedessen führte der Autofahrer eine Vollbremsung durch, konnte jedoch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der LKW touchierte mit seiner linken hinteren Ecke die vordere Seite des Pkws. Der Lenker des weißen Sattelzugs fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Nummer 09341 60040 zu melden.

A81/Großrinderfeld: Fahrzeug schleudert über Fahrbahn und kollidierte mit weiterem Fahrzeug Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend auf der regennassen Autobahn 81 bei Großrinderfeld. Gegen 20:50 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Ford auf der A81 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs als sein Fahrzeug ins Schleudern geriet. Er verlor wohl aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto und kollidierte zunächst mit der rechtsseitig liegenden Außenleitplanke. Nachdem der Ford von dieser wieder zurück auf die Fahrbahn geworfen wurde rutschte er über die gesamte Fahrbahnbreite bis zur Mittelschutzplanke, mit welcher er ebenfalls kollidierte. Im Anschluss wurde der Ford von einem auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn fahrenden VW-Transporter erfasst. Die 71-jährige Beifahrerin des Ford wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Neben mehreren Rettungsfahrzeugen war auch die Feuerwehr Tauberbischofsheim vor Ort. Der Verkehr musste zeitweise über den Pannenstreifen umgeleitet werden.

Tauberbischofsheim: Raser gefährdet den Straßenverkehr- Zeugen gesucht Am späten Donnerstagnachmittag gefährdete der Fahrer eines schwarzen Mercedes bei Tauberbischofsheim andere Verkehrsteilnehmer und flüchtete. Kurz nach 17 Uhr war ein 49-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 27 von Königheim in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs, als er, trotz Gegenverkehrs, nahe des Ditwarer Bahnhofs von dem schwarzen Mercedes überholt wurde. Um eine Kollision mit dem herannahenden Gegenverkehr zu vermeiden musste der Mann sein Auto stark abbremsen und ins Bankett ausweichen Der überholende schwarze Mercedes fuhr im Anschluss davon. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer das beschriebene Überholmanöver oder weitere auffällige Fahrmanöver des schwarzen Mercedes auf der Strecke beobachtet hat wird gebeten, sich unter der Nummer 09341 810, beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell