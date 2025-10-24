Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Linienbus bei Unfall beschädigt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Unfall beim Abbiegen

Vermutlich, weil eine Hyundai-Fahrerin am Montagmittag in Mosbach einen entgegenkommenden BMW übersah, kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem auch ein Linienbus beschädigt wurde. Die 63-Jährige fuhr gegen 12:30 Uhr auf der Mosbacher Straße und wollte nach links in die Pfalzgraf-Otto-Straße einbiegen. Dabei übersah sie wohl den BMW eines 21-Jährigen, der zeitgleich auf der Mosbacher Straße in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der BMW auf einen im Einmündungsbereich der Pfalzgraf-Otto-Straße wartenden Linienbus geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die beiden Pkw mussten jedoch abgeschleppt werden. Zur Höhe der entstandenen Schäden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

