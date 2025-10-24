Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Arbeitsunfall, Rauch in Wohnungen und Unfall

Heilbronn (ots)

Lehrensteinsfeld: Tödlicher Arbeitsunfall

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Lehrensteinsfeld ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 59-Jähriger wurde gegen 10.45 Uhr während eines Arbeitsvorgangs an einer Straßenlaterne in der Straße "Neuwiesen" von dem Masten am Kopf getroffen und erlitt hierdurch tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Heilbronn: Rauchentwicklung durch Kunststoffschüssel auf Herd

Am Donnerstag kam es in Heilbronn kurzzeitig zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Gegen 16:10 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Untere Neckarstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Bewohner wohl eine Kunststoffschüssel auf dem eingeschalteten Herd abgestellt hatte. Es entstand kein weiterer Sachschaden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz.

Weinsberg: Vergessenes Essen auf dem Herd führt zu Feuerwehreinsatz

In Weinsberg kam es am Donnerstagmittag zu einem Brand in einer Wohnung. Die Bewohnerin verließ ihre Wohnung in der Gärtnerstraße und hatte hierbei wohl vergessen, dass noch Essen auf dem eingeschalteten Herd stand. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung die wiederum gegen 12 Uhr die Feuerwehr auf den Plan rief. Die Feuerwehr Weinsberg war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz. Bis auf den verbrannten Topf entstand glücklicherweise kein Sachschaden.

Flein: Pkw fährt gegen Baum - Führerschein sichergestellt

Am Donnerstagabend kam es in Flein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw gegen einen Baum fuhr. Der Fahrer des BMW kam gegen 19:45 Uhr in der Bildstraße nach links von der Fahrbahn ab, riss eine Warntafel aus dem Boden und beschädigte einen Baum. Da während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp unter 0,5 Promille an. Der 77-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 12.500 Euro geschätzt. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell