Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugenaufrufe, Mehrere Einbrüche, Verkehrsunfälle

Heilbronn (ots)

Walldürn: Drei Einbrüche an einem Tag - Zeugen gesucht!

Über den vergangenen Sonntag kam es in Walldürn zu mehreren Einbrüchen. Wie viele Täter beteiligt waren und ob es einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten gibt, wird derzeit ermittelt. Der erste Fall ereignete sich zwischen 18:10 Uhr und 19:30 Uhr in der Konrad-von-Dürn-Straße. Unbekannte drangen gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten dort Schmuck und weitere Wertgegenstände. Der genaue Wert des entwendeten Diebsgutes konnte noch nicht ermittelt werden. Durch das Eindringen entstand am Haus ein Schaden von geschätzten 1000 Euro. Der zweite Einbruch ereignete sich zwischen 7:30 Uhr und 20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Pater-Josef-Eckert-Straße. Die Unbekannten verschafften sich mittels eines Werkzeuges gewaltsam über eine Terassentür Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchwühlten der oder die Täter das Gebäude und entwendeten wertvolles Eigentum. Der genaue Wert des Diebesgutes und auch der verursachte Schaden am Gebäude konnten bislang noch nicht genauer beziffert werden. In derselben Straße drangen zwischen 9:30 Uhr und 20:15 Uhr Einbrecher in ein weiteres, nur wenige Meter entferntes, Einfamilienhaus ein. Auch hier gelangten die Unbekannten gewaltsam über eine Terassentür ins Innere und durchwühlten die Räumlichkeiten. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. In welcher Reihenfolge die Taten begangen wurden ist bislang nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer über den Sonntag im Stadtbereich Walldürn verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

Walldürn: Unbekannte räumen Verkaufsladen aus- Zeugenaufruf

In der Nacht von Sonntag auf Montag öffneten drei unbekannte Täter einen Lebensmittelmarkt in Walldürn und entwendeten dort Zigaretten, Alkohol und weitere Dinge. Zwischen 1:15 Uhr und 2:10 Uhr gelangten die drei maskierten und mit Handschuhen ausgestatteten Täter in das Objekt in der Adolf-Kolping-Straße. Sie füllten ihre mitgebrachten Rucksäcke mit Diebesgut im Wert von geschätzten 1.500 Euro und verließen den Markt nach mehrmaligem Betreten dann wieder. Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung in besagter Nacht gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 06281 9040 zu melden.

Hardheim-Bretzingen: Einbruch in Scheune- Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag öffneten Unbekannte gewaltsam eine Scheune in der Erftalstraße in Bretzingen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag ,18 Uhr, und Sonntag ,13 Uhr. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Möglicherweise wurde der oder die Täter durch Anwohner bei ihrem Vorhaben gestört. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Nummer 06281 9040 zu melden.

Waldbrunn: Verletzter nach Verkehrsunfall

Ein Verletzter und geschätzter Sachschaden von 21.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am späten Freitagabend bei Waldbrunn. Gegen 23 Uhr bog ein 35-Jähriger mit seinem Audi von der Landesstraße 589 in die Kreisstraße 3929 in Richtung des Flugplatzes Mosbach-Lohrbach ein. Der ihm auf der K3929 entgegenkommende 45-Jährige überfuhr mit seinem Renault die Mittellinie und kollidierte mit dem Audi im Bereich des Kotflügels. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß zurück in den Kreuzungsbereich geschoben. Beide Autos kamen dort zum Stillstand und mussten abgeschleppt werden. Der 35-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell