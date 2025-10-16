FW-EN: Ölspur Am Tanneneck
Ennepetal (ots)
Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Ölspur Am Tanneneck alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine etwa 25 Meter lange Verunreinigung am Fahrbahnrand fest. Die Ölspur wurde mit Bindemittel abgestreut. Anschließend erfolgte die Aufnahme des verunreinigten Materials, das einer fachgerechten Entsorgung zugeführt wurde.
