FW-EN: Ölspur Am Tanneneck

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch den 15.10.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:29 Uhr in die Königsberger Straße zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür alarmiert. Die 6 Einsatzkräfte die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter ausgerückt waren, verschafften sich Zutritt zur Wohnung und übergaben den Patienten an den anwesenden Rettungsdienst. Der Einsatz endete um 09:52 Uhr. Um 11:02 ging es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug nach ...

