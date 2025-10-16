Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Mittwoch

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 15.10.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:29 Uhr in die Königsberger Straße zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür alarmiert. Die 6 Einsatzkräfte die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter ausgerückt waren, verschafften sich Zutritt zur Wohnung und übergaben den Patienten an den anwesenden Rettungsdienst. Der Einsatz endete um 09:52 Uhr.

Um 11:02 ging es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug nach Homberge zu einer gemeldeten Betriebsmittelspur. Die 4 Einsatzkräfte , die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückt waren stellten Ölwarnschilder auf und beauftragten eine Spezialfirma , welche die Verunreinigung entfernte. Der Einsatz endete um 14:03 Uhr.

Weiter ging es zu um 11:33 Uhr zu einer Betriebsmittelspur auf der B7. Vor Ort konnten einzelne Flecken Betriebsmittel festgestellt werden welche durch die Einsatzkräfte abgebunden wurden. Der Einsatz endete nach 15 Minuten.

