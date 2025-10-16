PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Mittwoch

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 15.10.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:29 Uhr in die Königsberger Straße zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür alarmiert. Die 6 Einsatzkräfte die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter ausgerückt waren, verschafften sich Zutritt zur Wohnung und übergaben den Patienten an den anwesenden Rettungsdienst. Der Einsatz endete um 09:52 Uhr.

Um 11:02 ging es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug nach Homberge zu einer gemeldeten Betriebsmittelspur. Die 4 Einsatzkräfte , die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückt waren stellten Ölwarnschilder auf und beauftragten eine Spezialfirma , welche die Verunreinigung entfernte. Der Einsatz endete um 14:03 Uhr.

Weiter ging es zu um 11:33 Uhr zu einer Betriebsmittelspur auf der B7. Vor Ort konnten einzelne Flecken Betriebsmittel festgestellt werden welche durch die Einsatzkräfte abgebunden wurden. Der Einsatz endete nach 15 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 20:44

    FW-EN: Hydrauliköl auf Wanderparkplatz Ahlhausen

    Ennepetal (ots) - Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 09:30 Uhr zum Wanderparkplatz Ahlhausen alarmiert. Grund für den Einsatz war ein Radlader, der aufgrund eines technischen Defekts Hydrauliköl verloren hatte. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle und verhinderten durch gezielte Maßnahmen eine Ausbreitung des ausgelaufenen Öls. Um eine Verunreinigung der nahegelegenen Ennepe zu vermeiden, ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 22:55

    FW-EN: Feuerwehr Ennepetal - Mehrere Einsätze am Freitag Ennepetal, 10. Oktober 2025

    Ennepetal (ots) - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Freitag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Gegen 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in den Helkenberger Weg gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Rauchentwicklung durch das Freibrennen eines Kamins durch den zuständigen Schornsteinfeger verursacht ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 19:49

    FW-EN: Mehrere wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt drei wetterbedingten Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Ursache waren anhaltende Regenfälle und kräftige Windböen, die im Verlauf des Vormittags für verschiedene Einsatzstellen sorgten. Im Kreuzungsbereich der Neu- und Friedrichstraße kam es zur überflutung der Straßen, da die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren