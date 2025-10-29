Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unfallflucht auf Parkplatz- Zeugen gesucht

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen beschädigte ein Unbekannter in Bad Mergentheim vermutlich beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug und fuhr anschließend davon. Gegen 23 Uhr am Samstag stellte ein 47-Jähriger seinen VW auf dem Parkplatz einer Rehaklinik in der Bismarckstraße ab. Als er am Montag gegen 10:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er Beschädigungen an der Stoßstange vorne links fest. Anhand der Spurenlage lässt sich vermuten, dass es sich um einen Fehler beim Ein- beziehungsweise Ausparken des Unbekannten mit seinem Fahrzeug handelte. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach möglichen Zeugen des Unfalls. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich unter der Nummer 07931 54990 zu melden.

Creglingen: Einbruch in Supermarktlager- Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen ein oder mehrere Unbekannte in einen Supermarkt in Creglingen ein und entwendeten dort Getränke. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 20:15 Uhr, und Montag, 5 Uhr. Nach dem Überwinden verschiedener Sicherheitsvorkehrungen versuchten der oder die Täter gewaltsam in Räumlichkeiten des Supermarktes zu gelangen. Dies misslang zunächst. Die Täter konnten sich jedoch schließlich doch Zutritt zum Getränkelager des Marktes verschaffen. Dort entwendeten sie eine größere Zahl an Flaschen und Dosen. Der Wert des entwendeten Gutes beläuft sich auf fast 200 Euro. Der durch das Vorgehen der Täter entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die in dem entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden geben sich unter der Nummer 08931 54990 zu melden.

