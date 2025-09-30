Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Baumaterial von einer Baustelle gestohlen - Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende (26.09.2025 bis 29.09.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter Material im Wert von ca. 4.000 EUR von einer Baustelle im Bereich der L524 zwischen Schifferstadt und Mutterstadt. Auf Grund der Schwere des Diebesguts, ist davon auszugehen, dass die Täter den Abtransport mit einem größeren Fahrzeug durchführten. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell