PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sicherheitstür der Polizei beschädigt

Frankenthal (ots)

Am 29.09.2025, gegen 19:55 Uhr, warf ein 28-Jähriger Mann aus Frankenthal einen ca. 25x40cm großen Stein mehrfach gegen das Sicherheitsglas im Eingangsbereich der Polizeiinspektion Frankenthal in der Friedrich-Ebert-Straße. Da der Mann auch nach Ansprache der Polizeikräfte weiter aggressiv war, wurde der Einsatz des Tasers angedroht. Erst nachdem die Beamten den Taser einsetzten, konnte 28-jährige Mann gestoppt und fixiert werden. Da der Mann sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Im Eingangsbereich der Polizeidienststelle entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3202
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 12:07

    POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines Rollers - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Montag, zwischen 17 bis 20 Uhr stellte ein 16-Jähriger seinen Roller abgeschlossen am Hauptbahnhof in Speyer ab und fuhr mit dem Zug. Bei seiner Rückkehr war der Roller der Marke Honda bereits durch unbekannt Täter entwendet worden. Wer in oben genanntem Zeitraum am Hauptbahnhof verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 12:06

    POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Motorradfahrer (

    Speyer (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, übersah ein 66-jähriger PKW-Fahrer im Ziegelofenweg an der Kreuzung zum Ziegelofenweg einen von rechts kommenden, bevorrechtigten, 24-jährigen Motorradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten, infolge dessen Stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger, vierstelliger Summe. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:53

    POL-PDLU: Verdacht auf illegales Straßenrennen - 20-Jähriger prallt gegen Mauer

    Mutterstadt (ots) - Am frühen Montagmorgen (29.09.2025) gegen 01:10 Uhr verlor ein 20-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen die Grundstücksmauer eines Anwesens in der Fohlenweide. Das Auto wurde hierdurch erheblich beschädigt. Der 20-jährige Fahrer und sein ebenfalls 20-jährger Beifahrer blieben unverletzt. Nach derzeitigem Stand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren