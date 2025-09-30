Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sicherheitstür der Polizei beschädigt

Frankenthal (ots)

Am 29.09.2025, gegen 19:55 Uhr, warf ein 28-Jähriger Mann aus Frankenthal einen ca. 25x40cm großen Stein mehrfach gegen das Sicherheitsglas im Eingangsbereich der Polizeiinspektion Frankenthal in der Friedrich-Ebert-Straße. Da der Mann auch nach Ansprache der Polizeikräfte weiter aggressiv war, wurde der Einsatz des Tasers angedroht. Erst nachdem die Beamten den Taser einsetzten, konnte 28-jährige Mann gestoppt und fixiert werden. Da der Mann sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Im Eingangsbereich der Polizeidienststelle entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell