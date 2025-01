POL-MI: Kollision zwischen Fußgänger und Kleinkraftrad

Minden (ots) - (AB) Ein renitenter Ladendieb konnte am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr in der Mindener Innenstadt aufgrund eines achtsamen Ladendetektivs sowie mit Hilfe von couragierten Bürgern gestellt werden. Die Festnahme durch die herbeigeeilten Einsatzkräfte erfolgte prompt. Nun darf sich der Dieb dem Haftrichter erklären. Als ein 24-Jähriger in einer Drogerie in der Straße "Scharn" seine Jacken- und ...

mehr