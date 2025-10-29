Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Vorläufige Festnahmen nach Messerstichen

Am Dienstagabend kam es gegen 21:30 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Bismarckstraße in Wertheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der mindestens ein Messer zum Einsatz kam. Zwei 21-jährige Deutsche erlitten schwere Verletzungen und wurden in eine Klinik eingeliefert. Die Tatverdächtigen sollen im weiteren Verlauf in einen Regionalzug geflüchtet sein. Vier mutmaßlich an der Tat beteiligte Männer im Alter von 17, 19 und 21 Jahren, türkischer und syrischer Staatsangehörigkeit, konnten im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Mosbach prüft derzeit, ob ein dringender Tatverdacht gegen die vorläufig festgenommenen Männer besteht und ob diese dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den beteiligten Personen geben können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 erbeten.

